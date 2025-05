David di Donatello, a Giuseppe Tornatore il premio speciale Cinecittà

Il regista sarà insignito del riconoscimento nella cerimonia di consegna dei premi, fissata per mercoledì 7 maggio

In occasione della 70esima edizione dei David di Donatello, Giuseppe Tornatore riceverà il Premio Speciale Cinecittà David 70. Ad annunciarlo è stata la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Un Premio Speciale a un artista che tanto con le sue opere ne ha trasmesso la magia e il fascino nel mondo - ha detto l'esponente del governo -. Dal palcoscenico allestito al Teatro 5 di Cinecittà, nel cuore del simbolo per eccellenza dell'industria italiana cinematografica e dell'audiovisivo, un omaggio a Giuseppe Tornatore, protagonista indiscusso della storia del grande schermo".

Il premio speciale Promosso da Cinecittà in collaborazione con l'Accademia del Cinema Italiano per la settantesima edizione dei Premi David di Donatello, il riconoscimento sarà consegnato mercoledì 7 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta su Rai 1. "Le storie raccontate da Giuseppe Tornatore - ha aggiunto il Sottosegretario Borgonzoni - hanno conquistato un pubblico internazionale e alimentato in intere generazioni la passione per il cinema in sala. È questo un Premio per onorarne il talento e il suo straordinario contributo al cinema italiano".

Le parole dell'ad di Cinecittà Cacciamani "La serata dei David di Donatello è la festa in cui si ritrova la comunità del cinema italiano - Ha dichiarato l'Amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani -. Cinecittà è la sua casa, dove questa comunità ogni giorno lavora per dare vita ai nostri sogni. Poche persone come Giuseppe Tornatore hanno saputo rendere l'arte e l'emozione di tutta la filiera di questi sogni. La scrittura, la tecnica di ripresa, le scene, la musica, il montaggio, la luce, l'arte degli attori, tutti gli elementi sono nei suoi film elevati con reverenza, cura, emozione. Ed è presente, stratificato, l'amore per l'intera storia del nostro cinema. Con la sua passione rigorosa, la sua intelligenza, i suoi occhi luminosi, Tornatore ha portato il cinema italiano e i mestieri di Cinecittà - come una bandiera - sulle vette dell'immaginario, nel nostro Paese e nel mondo. Ricordandoci quanto siamo bravi a costruire sogni. Per questo Cinecittà consegna a Giuseppe Tornatore questo primo Premio Speciale Cinecittà David 70, con orgoglio e sincera gratitudine".