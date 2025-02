Unghie 2025, i trend per la manicure visti al Festival. FOTO

12/13 ©Getty

Joan Thiele, che si è legata a Chanel per il Festival, ha scelto di non spostarsi dal classico bicolor che caratterizza l'estetica del brand per i suoi look - bianchi e neri o solo neri con tocchi di oro, come questo in foto. Per lei, unghie corte e scure, una scelta ultra chic che è ormai considerata un nuovo classico