Look Antonella Clerici, tutti i vestiti indossati a Sanremo. FOTO

Ritorna al Festival da grande protagonista, col compito di dare bellezza ed energia alla prima serata dell'era Carlo Conti e con sulle spalle l'eredità di due edizioni memorabili, m in cui si è conquistata il ruolo di icona di stile a colpi di abiti principeschi e massimalisti.

Ecco cosa ha scelto la conduttrice televisiva per la sua grande notte al fianco di Conti e Gerry Scotti – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo