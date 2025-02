Sanremo 2025, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO

1/13 IPA/Fotogramma - Getty Images

Carlo Conti apre in blu il Festival di Sanremo 2025, kermesse di richiamo internazionale che rappresenta anche una formidabile vetrina per i creativi e gli artigiani del Made in Italy scelti dai vari protagonisti per i look delle cinque serate. Conti indosserà una serie di abiti da sera sartoriali, realizzati in atelier da Stefano Ricci, brand toscano. In blu notte e nero, col papillon e la giacca dello smoking in velluto, il patron della kermesse è impeccabile. Voto: 7.5

