Sanremo 2025, Bianca Balti conduttrice e Damiano David ospite. DIRETTA

Ospitidella seconda serata saranno il superospite musicale Damiano David, il frontman dei Maneskin reduce dal successo del brano Born With A Broken Heart, la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 che racconterà la partenza della fiaccola, gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction Champagne dedicata a Peppino Di Capri, con Gervasi, che non ha ancora 5 anni e interpreta il cantautore da bambino, al pianoforte per suonare l'omonimo brano, e ancora il cast di Follemente, la nuova commedia di Paolo Genovese con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, e quello di Belcanto, con la stessa Vittoria Puccini