7/12 ©IPA/Fotogramma

Il 2021 e il 2022, per Damiano David, sono gli anni della consacrazione. I Maneskin non vincono solo Sanremo, ma anche l'Eurovision Song Contest, stravolgendo il risultato grazie alla votazione degli altri Paesi. Sul palco della kermesse portano una versione leggermente modificata di Zitti e Buoni e, su quel palco, tornano nel 2022 qualche settimana dopo lo straordinario duetto coin Iggy Pop sulle note di I Wanna Be Your Slave, per intonare dal vivo la loro Supermodel. Un'altra hit, l'ennesima