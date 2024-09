Un nuovo inizio per il leader dei Maneskin, Damiano David, che debutta da solista con Silverlines: è il nuovo brano prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth e in uscita in tutto il mondo venerdì 27 settembre. L'annuncio, preceduto da un post sui social, rappresenta un capitolo tutto da scrivere per lui che dalle strade di Roma - dove ha iniziato il suo percorso - è arrivato al successo internazionale affermandosi come cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Maneskin. Dopo premi e riconoscimenti in giro per il mondo, un altro approdo: questo progetto solista e una svolta più intimista, come si evince dai trailer pubblicati nei giorni scorsi. "Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato", dice Damiano concludendo con "oggi è il primo giorno della mia vita".