Damiano David annuncia il nuovo progetto Everywhere (senza i Maneskin)

Il nome Maneskin, nella bio di Damiano David, non compare più. Il suo profilo Instagram è ora dedicato a Everywhere, il nuovo e misterioso progetto che - annunciato nella serata di lunedì 9 settembre - vedrà la luce il 27 dello stesso mese. Un secondo video, postato nella serata di giovedì, svela qualcosa di più.

Cosa sappiamo su Everywhere

Tutto ciò che si conosce di Everywhere risiede in due video: un nuovo singolo? Un nuovo disco? Ciò che è certo è che, questa volta, Damiano dei Maneskin è senza i Maneskin. Nel primo video, girato all'imbrunire, un'automobile arriva a prenderlo. Lui, elegantissimo in giacca e cravatta, si accomoda sul sedile posteriore. "So where do you wanna go?", gli chiede l'autista. "Everywhere", risponde lui.

Le domande dei fan, che sotto il filmato gli chiedono spiegazioni, non hanno ottenuto risposte: per ora, tutto è avvolto nel mistero.

Il secondo video accentua l'attesa, senza svelare dettagli in più.

"My name is Damiano David.I was born in 1999, Rome, Italy.

I love music, arts and women.

I love the feeling of beautiful clothes and the smell of a nice perfume.

In my life I’ve been a thief, a liar, a lover, a shapeshifter.

I travelled all around the world to find my voice, just to end up where everything’s started.

My name is Damiano David.

And today, is the first day of my life".

Questo ciò che dice Damiano. E che, in italiano, può essere tradotto così:

"Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999 a Roma, Italia.

Amo la musica, l'arte e le donne.

Amo la sensazione di indossare bei vestiti e l'odore di un buon profumo.

Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un essere metamorfico.

Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato.

Mi chiamo Damiano David.

E oggi è il primo giorno della mia vita".

I Maneskin si scioglieranno, dunque? Questo è ciò che i supporter della band, divenuta un vero e proprio fenomeno mondiale, si chiedono. In realtà, nessuno del gruppo ha mai accennato a uno scioglimento. Solo a progetti solisti, che potrebbero essere portati avanti in parallelo.

"Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho", aveva detto in proposito Damiano, nel corso di un'ospitata al The Allison Hagendorf Show.