Måneskin, il nuovo look di Damiano: su Instagram la foto con i baffi

Spettacolo

Damiano David e Dove Cameron insieme all'Olimpico di Roma. FOTO

Il leader dei Maneskin e l'attrice sono ormai un'affiatatissima coppia. I due, dopo red carpet e avvistamenti vari, sono approdati allo stadio Olimpico di Roma per assistere a Roma - Sassuolo

Damiano David, il leader dei Maneskin per cui tutto il mondo impazzisce, è un tifosissimo della Roma. Lo ha detto nelle interviste, lo ha ribadito sui social. E, le sue apparizioni allo stadio, non sono poi così rare. Nella giornata di domenica 17 marzo, per tifare la sua squadra del cuore è arrivato all'Olimpico insieme alla fidanzata, Dove Cameron

Poco prima della partita, gli account ufficiali della AS Roma hanno diffuso alcune foto di Damiano coi colori giallorossi e il commento: "Special guest at the Olimpico"