Måneskin, Damiano diventa attore: protagonista del nuovo spot Maserati

È Damiano David, leader dei Måneskin, band di successo mondiale, a rappresentare Maserati nello spot che promuove i modelli GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore e Grecale. Damiano ne guida una rosa perla, indossando un impeccabile outfit old-fashioned, di cui si spoglia per indossarne un altro - che cambia nuovamente quando si mette alla guida della terza auto - nei primi secondi della pubblicità. In sottofondo, oltre alla musica che cambia ritmo nel momento in cui viene acceso il motore del veicolo, come se si passasse da un secolo all’altro, c’è la voce narrante del cantante: “Italiani. Ovunque andiamo: boom. Le cose si accendono”.