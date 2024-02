Maneskin, Damiano David canta Keep the Faith per Bon Jovi

Da solo, senza i compagni di sempre, per una prima volta che potrebbe essere l’antipasto di una carriera da solista che lui stesso non ha negato di considerare. Damiano David, leader dei Maneskin, si è esibito al Gala Musicares Person of the Year 2024 in onore di Jon Bon Jovi, musicista premiato quest’anno con il riconoscimento speciale legato ai Grammy e consegnato a partire dal 1991 agli artisti che oltre che per la loro produzione musicale si distinguono per iniziative di filantropia.