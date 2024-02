Grammy 2024, primo red carpet per Damiano David e Dove Cameron

2/10 ©IPA/Fotogramma

Sguardi complici, sorrisi, e una complicità tangibile: Damiano, in genere molto riservato quando si tratta di private life, ha messo da parte la timidezza ed è arrivato al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills insieme alla neo-fidanzata. L'occasione? L'evento Grammy Salute to Industry Icons, in onore di Jon Platt

Maneskin, Damiano David canta Keep the Faith per Bon Jovi