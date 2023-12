Måneskin, il 2023 anno record per la rock band italiana

Dodici mesi indimenticabili, dodici mesi che li hanno trasformati in una rock band planetaria. Quello che si chiude è, e resterà, per i Måneskin un anno da record: il tour mondiale, RUSH! World Tour 2023 , si è appena concluso alla AO Arena di Manchester, dopo un inarrestabile viaggio live che li ha visti calcare, da protagonisti, i palcoscenici dei più prestigiosi Festival (dal Coachella al Glastonbury) e delle maggiori Arene internazionali (dal Madison Square Garden di New York al Kia Forum di Los Angeles, l'O2 arena di Londra e il Palacio de los Deportes a Città del Messico) con ben 67 concerti, un milione di spettatori complessivi i quattro continenti toccati ovvero America, Europa, Asia e Oceania.

TRA DISCHI DI DIAMANTE, DI PLATINO E D'ORO SIAMO A QUOTA 325



Sempre nel 2023, la band ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti, come il “Best Rock” ai VMA’s, il “Best Rock” e il “Best Italian Act” agli EMA’s e in Francia l’NRJ Music Awards 2023 come artista più suonato dalle radio d'Oltralpe. RUSH!, il loro ultimo album pubblicato a Gennaio 2023, e rinnovato a novembre con una new edition dal titolo RUSH! (ARE U COMING?) contenente cinque brani inediti, è arrivato al primo posto in 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi. Il disco ad oggi ha superato quota 1,6 miliardi di stream globali, contribuendo così ai 9,5 miliardi di stream totali della band. Nel 2023 i Måneskin hanno raggiunto un nuovo importante traguardo anche nelle certificazioni, arrivando a ben 325 totali, tra cui 19 Dischi Diamante, 250 Dischi Di Platino e 56 Dischi D’oro.