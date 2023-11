Måneskin, torna Rush con 4 inediti e Trastevere che parla in inglese

TUTTI I COLORI DELL'AMORE NELLE NUOVE CANZONI



Trastevere è un brano discograficamente nuovo, ma in realtà i Måneskin lo hanno proposto per la prima volta in occasione del loro celebrato concerto al Circo Massimo. La voce di Damiano è delicata, è una ballad dolce, con una chitarra che si muove sinuosa tra le vie di quell'angolo di Roma e forse proprio perché muove questa tenerezza un omaggio al loro quartiere me lo sarei aspettato in italiano. E' una canzone astratta già solo per il fatto di essere in inglese: sarebbe stata perfetta come title track di Vacanze Romane. E' una cazone melanconica, triste, quasi un lamento, una invocazione...c'è il tocco di un angelo ma anche il monito che "nothing comes for free, But you can pay with your heart If you got one" ovvero che niente viene gratis ma puoi pagare col cuore se ne hai uno. Con Valentine si perde la dolcezza e si torna all'idea di rock ballad, perfetta, grazie anche alla chitarra ruggente di Thomas, per raccontare i tormenti di un abbandono, di foto che si consumano tra le mani che poi riprendono colore attraverso una dipendenza, quella di volere affrontare il declino con Valentine. Ancora più doloroso l'amore declinato in Off My Face dove i Måneskin cantano "I’m in love with the pain but you make it hurt so bad You're the monster in my head" ovvero sono innamorato del dolore, ma tu rendi tutto più complicato, sei il mostro nella mia testa. La luce del cuore splende in The Driver, brano che fotografo il momento esatto in cui ci si scopre innamorati, un momento "hot like summer" e durante il quale si è vittime di un incantesimo. E' uno dei rari brani in cui il mostro nella testa è generatore di amore. Tra le novità c'è anche l’ultimo singolo Honey (Are U Coming?). Insomma proprio un bel...rush finale!