Lorde ha presentato il nuovo singolo What Was That a New York

Il nuovo brano What Was That ha ufficialmente dato il via alla nuova era discografica dell’artista neozelandese. Tra le sue canzoni più note troviamo Royals, Team, Green Light e Perfect Places

A pochi giorni di distanza dall'esibizione al fianco di Charli xcx sul palco del Coachella, Lorde ha sorpreso i fan con un evento al Washington Square Park di New York. Dopo una richiesta di dispersione da parte della polizia locale, l’artista neozelandese è apparsa sul palco presentando in anteprima il nuovo singolo What Was That.

lorde, è uscita la nuova canzone what was that Lorde è ufficialmente tornata. A circa quattro anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album Solar Power, la cantante ha lanciato l’atteso brano What Was That, accompagnato dal suo videoclip ufficiale girato per le strade di New York. Nella giornata di martedì 22 aprile numerosi fan sono accorsi al Washington Square Park per l'evento della cantante richiedendo l’intervento della polizia per motivi di sicurezza. L’artista ha così scritto sul suo profilo Instagram: “I poliziotti del parco ci stanno mandando via. Sono davvero impressionata da quanti di voi siano arrivati, ma mi stanno dicendo che vi dovete sparpagliare, mi dispiace”. Approfondimento Lorde annuncia il ritorno con il singolo What Was That

Dopo circa due ore dalla richiesta di allontanamento, Lorde è apparsa a sorpresa facendo ascoltare in anteprima il nuovo brano ai presenti. La pubblicazione di What Was That ha ora ufficialmente dato il via alla nuova era discografica dell'artista. Approfondimento Lorde, pubblicato il videoclip di Fallen Fruit

Dal debutto con il brano Royals, vincitore di ben due statuette ai Grammy Awards, ai successi più recenti, nel corso degli anni la cantante si è affermata come una delle artiste più originali e acclamate a livello mondiale. Tra le sue canzoni ricordiamo Team, Green Light, Perfect Places e Yellow Flicker Beat, quest’ultima inserita nella colonna sonora del film Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1.