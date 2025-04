Lorde annuncia il ritorno con il singolo What Was That

Lorde è pronta al grande ritorno. L’artista neozelandese ha annunciato l’uscita del nuovo singolo What Was That con un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

lorde, il post su instagram

A circa quattro anni di distanza dalla distribuzione di Solar Power, Lorde si prepara al ritorno sulla scena discografica. Dopo settimane di indiscrezioni e notizie non confermate, la cantante ha annunciato il ritorno sulla scena musicale. La voce di Green Light ha comunicato l'arrivo del nuovo brano What Was That con uno scatto sul suo profilo Instagram.

In meno di ventiquattro il post ha ricevuto più di 600.000 like. Al momento nessuna informazione ufficiale sulla data di distribuzione della canzone, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.