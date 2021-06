Lorde, la cantante è tornata su Instagram

Lorde, annunciati due concerti in Italia

Successivamente, l’artista ha annunciato il tour che la vedrà impegnata il prossimo anno e con il quale porterà la sua musica in giro per il mondo, tra le nazioni anche il Bel paese, scelto per due appuntamenti: il 16 giugno alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma e il giorno successivo al Castello di Villafranca presso Villafranca di Verona.