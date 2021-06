Lorde, annunciato il nuovo singolo Solar Power

Lorde, il nuovo brano

Un annuncio che non è assolutamente passato inosservato, nel corso degli anni i fan della cantante hanno più volte formulato ipotesi sulla distribuzione di un nuovo progetto discografico, ora dopo voci e indiscrezioni, la conferma è finalmente arrivata.

Nelle scorse ore Lorde ha comunicato che il singolo che aprirà la sua nuova era musicale sarà Solar Power; parallelamente, la voce di Tennis court ha svelato anche la cover sul suo sito ufficiale.

La notizia ha immediatamente entusiasmato il pubblico, nessuna informazione per quanto riguarda la data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.