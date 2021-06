Lorde, annunciati due concerti in Italia

Lorde è tornata ed è sicuramente pronta per scalare tutte le classifiche mondiali. Il singolo Solar Power, a soli 5 giorni dalla sua uscita, è stato ascoltato in streaming più di 30 milioni di volte. Dopo aver annunciato il “The Solar Power Tour”, che inizierà il 26 febbraio 2022 in Nuova Zelanda, Lorde ha ufficializzato anche due date in Italia.