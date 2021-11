Lorde, pubblicato il videoclip di Fallen Fruit

Lorde, la storia di Solar Power

In questo nuovo singolo rilasciato, Lorde porta a conclusione un percorso concettuale e sonoro iniziato con Solar Power e andato avanti con Mood Ring.

Nel primo brano vediamo, come già detto, una spiaggia assolata con persone che ballano e si godono le bellezze della natura. Colori vivaci, atmosfere pop e un senso di leggerezza che esalta questo paradiso terrestre e le persone che lo abitano.

Mood Ring, invece, esalta le connessioni tra le persone e porta alla luce una sorta di “rituale” impregnato di cultura New Age, tra cristalli, salvia e quel senso di comunità e di unione proprio di uno stile di vita legato agli anni ’60.

Fallen Fruit ci porta davanti alla realtà dei fatti: il paradiso terrestre è stato deturpato, quel senso di armonia è andato perduto e il nostro pianeta e tutto ciò che ci circonda è stato irrimediabilmente compromesso dalle azioni dell’uomo.

Tre video per un percorso di involuzione che ci hanno portato alla perdita della bellezza e di quel contatto con la natura ritenuto sin dall’antichità, di fondamentale importanza.

Un discorso diverso per Stoned at the nail saloon, secondo singolo estratto da Solar Power che è stato presentato al mondo solo con un video visual dove si può vedere il riflesso di un fiore su uno specchio d’acqua. Anche qui un richiamo alla natura, certo, ma meno articolato rispetto alla trilogia di cui sopra.

Lorde, nuove sorprese per Solar Power

La lettera e il video di Fallen Fruit arrivano poco prima del 25esimo compleanno di Lorde che, per festeggiare, l’evento ha deciso di “regalare” ai fan un’edizione deluxe di Solar Power con due brani aggiuntivi: Hold No Grudge e Helen of Troy.

Secondo la cantante entrambe le canzoni sono molto interessanti ma, per qualche motivo, non sono state in grado di adattarsi alla tracklist del disco, finendo per essere “escluse” e aggiunte come bonus nella nuova edizione.

Oltretutto Lorde partirà con il tour di Solar Power il prossimo febbraio, l’artista ha già annunciato un nutrito calendario di eventi in continuo aumento che, salvo imprevisti, la terranno impegnata fino alla prossima estate. In programma per la cantante anche due date nel nostro paese a Roma e a Villafranca di Verona.