Moda, Matthieu Blazy è il nuovo direttore creativo di Chanel

Giovedì 12 dicembre Matthieu Blazy ha lasciato la direzione creativa di Bottega Veneta per assumere quella di Chanel , una mossa che mette fine alle molte speculazioni che sono state fatte a proposito del successore di Virginie Viard, ultima direttrice creativa di Chanel e sul destino dello stilista franco-belga, oggi considerato uno dei più talentuosi della moda globale. La notizia dell'addio a Bottega Veneta è stata confermata da Blazy stesso con un post in cui saluta e ringrazia la casa di moda italiana per "la grande avventura" di cui è stato protagonista dal 2020, prima come braccio destro del suo predecessore, Daniel Lee e poi come direttore creativo del brand. WWD ha poi poco dopo pubblicato in esclusiva l'annuncio del passaggio di Blazy a Chanel. Il suo incarico inizierà ad aprile e la prima sfilata sarà ad ottobre del 2025 .

Da Bottega Veneta arriva Louise Trotter

Gli addetti ai lavori (e i fan di Chanel) erano in attesa di conoscere la mossa di Bruno Pavlovski, il presidente di Chanel, da diverso tempo per collocare materialmente uno dei tasselli più decisivi della scacchiera della moda globale che in questa stagione ha visto parecchi cambiamenti, alcuni annunciati, altri inattesi.

L'arrivo di Blazy a Parigi in Rue Cambon non è in questo senso una novità.

Blazy era uno dei favoriti ad occupare la posizione più prestigiosa nella Maison di Mademoiselle Coco.

Il suo nome figurava in una rosa di candidati illustri e che includeva Heidi Slimane (che ha lasciato Celine) e Pierpaolo Piccioli (che a marzo ha lasciato Valentino).

Lo stilista nato a Parigi in Italia era nel mezzo di una stagione di incredibili successi e il suo addio a Bottega Veneta stabilisce in ogni caso la fine di un epoca memorabile. La sua visione ha contribuito ad elevare l'estetica del marchio dell'intrecciato conosciuto in tutto il mondo, un'eredità che ora verrà trasferita a Louise Trotter, l'apprezzata stilista inglese che aveva reso noto che dal prossimo gennaio avrebbe lasciato Carven.