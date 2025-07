Reply AI Film Festival, selezionati i dieci finalisti

In contemporanea con l'82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, le opere selezionate – scelte tra oltre 2500 corti provenienti da 67 paesi – saranno premiate in una cerimonia speciale che si terrà giovedì 4 settembre presso la lounge Priceless di Mastercard all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Un’opportunità per celebrare il dialogo tra tecnologia e cinema, all’interno di un evento che coniuga talento emergente, visione del futuro e linguaggi innovativi.

La giuria

A decretare i vincitori, una giuria internazionale guidata dal regista Gabriele Muccino e composta, tra gli altri, da Rob Minkoff, Caleb & Shelby Ward, Denise Negri, Dave Clark, Charlie Fink, Filippo Rizzante, Caroline Ingeborn, Paolo Moroni e Guillem Martinez Roura. I giurati assegneranno tre premi principali alle opere più meritevoli per originalità, qualità della produzione e uso consapevole dell’AI in ogni fase del processo creativo, dalla sceneggiatura alla post-produzione. Tra le novità di questa edizione: il Lexus Visionary Award, per la produzione più visionaria e innovativa che meglio ha saputo integrare tecnologia, design e intuizione del futuro, sposando così i valori che da sempre guidano la visionarietà di Lexus e l’AI for Good Award, promosso in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), destinato al miglior cortometraggio che metta in evidenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

“Il Reply AI Film Festival è un evento pionieristico che mostra l'eccitante intersezione tra tecnologia e arte. L'AI non è un sostituto della creatività umana, ma un catalizzatore per l'innovazione. Consentirà ai registi di esplorare nuovi stili, generi e narrazioni che precedentemente erano inimmaginabili. Come Presidente della Giuria, sono onorato di far parte di questo viaggio, scoprire nuovi talenti e celebrare gli audaci esperimenti che daranno forma al futuro del cinema. La rivoluzione dell'AI è appena all'inizio, e sono entusiasta di essere in prima linea di questa esplosione creativa”, commenta Gabriele Muccino.