Sognando Beckham, il sequel si farà (forse con David e Victoria)

La regista ha precisato di non avere ancora un'idea precisa, su cosa il sequel sarà. Potrebbe essere un altro film, o magari una serie tv. "Molto è cambiato dal film originale, ma molte persone continuano a pensare che le donne non dovrebbero giocare a calcio", ha dichiarato

Chadha ha precisato di non avere ancora un'idea precisa, su cosa il sequel sarà. Potrebbe essere un altro film, o magari una serie tv. "Molto è cambiato dal film originale, ma molte persone continuano a pensare che le donne non dovrebbero giocare a calcio ". La regista spera di riportare sul set il cast originale, ma anche i membri dell'attuale Nazionale inglese di calcio femminile.

Il film del 2002, con Keira Knightley ( FOTO ) e Parminder Nagra , ha ispirato un'intera generazione di donne, incoraggiandole a dedicarsi al calcio. "Abbiamo contribuito a cambiare il calcio femminile: questo mi sembra un buon momento per tornare indietro e approfondire i personaggi", ha detto. Quando uscirà Sognando Beckham 2? Il termine è fissato per il 2027 , così da celebrare sia il 25° anniversario del film che la Coppa del Mondo femminile FIFA in Brasile.

Di cosa parla Sognando Beckham?

Con un incasso di 76 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 6 milioni, Sognando Beckham fu un successo planetario, che la sua regista mai avrebbe immaginato. La sua intenzione era quella di aiutare le ragazze - a cui veniva detto come vestirsi, cosa fare, cosa dire e cosa non dire - a non sentirsi sbagliate, quando provano a inseguire i loro sogni. "Quello che ho fatto è stato dire che puoi fare quello che vuoi, che puoi avere tutto: penso che sia un messaggio davvero fantastico da riproporre. Credo che ci sia ancora qualcosa da dire e da contestare", ha spiegato Chadha.

Ambientato nella Londra multiculturale dei primi anni Duemila, Sognando Beckham segue le vicende di Jesminder "Jess" Bhamra, una diciottenne di origini indiane, cresciuta in una famiglia sikh tradizionalista. Pur rispettando i valori familiari, Jess sogna di giocare a calcio come il suo idolo, David Beckham. Un giorno, durante una partita nel parco, viene notata da Jules Paxton, giovane giocatrice della squadra femminile locale, che la invita a unirsi al team. Allenata dal carismatico Joe, Jess scopre un mondo fatto di passione, amicizia e ribellione alle convenzioni familiari. I suoi genitori, però, la ostacolano fermamente: vogliono che si concentri sullo studio e aderisca ai desideri tradizionali della madre e della sorella Pinky, che sta per sposarsi. La situazione si complica quando la finale del torneo coincide con il matrimonio di Pinky. Jess, divisa tra dovere e sogno, partecipa alla cerimonia ma fugge per giocare la partita, segnando una punizione decisiva che ribalta il risultato. Il trionfo ha conseguenze importanti: Jess e Jules ottengono una borsa di studio in un'università americana e, finalmente, Jess rivela alla famiglia il suo progetto. Il padre, commosso, la sostiene. La madre, alla fine, acconsente.