Taylor Swift, registrato un videoclip segreto a Los Angeles

taylor swift, nuova musica in arrivo? Come rivelato in esclusiva dalla versione statunitense del The Sun, Taylor Swift avrebbe registrato un videoclip segreto a Los Angeles. Un insider ha dichiarato: "Così top secret che chi ha lavorato sul set non ha potuto ascoltare la canzone, soltanto il beat". Inoltre, l'insider ha aggiunto che l'artista starebbe attualmente lavorando su alcuni progetti. Al momento Taylor Swift non ha commentato, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Negli ultimi mesi l'artista si è presa una pausa dalla musica dedicandosi alla sua vita privata. Nell'aprile dello scorso anno la cantautrice ha pubblicato l'album The Tortured Poets Department conquistando immediatamente le classifiche a livello mondiale. Il disco è arrivato a circa due anni di distanza da Midnights contenente i singoli Anti-Hero, Lavender Haze e Karma.

Tra i lavori più acclamati della cantautrice (FOTO) troviamo sicuramente Speak Now, Red, Reputation e Lover. Per quanto riguarda i brani, citiamo Love Story, You Belong with Me, Shake It Off, Blank Space, Cardigan e Willow. Spazio anche alle collaborazioni: da Fortnight con Post Malone a Me! con Brandon Urie del gruppo Panic! at the Disco. Inoltre, nel corso degli anni l'artista ha conquistato record su record ricevendo anche numerosi riconoscimenti, tra i quali quarantanove statuette ai Billboard Music Awards.