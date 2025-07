Taylor Swift, in arrivo una serie documentario

Taylor Swift (FOTO) è tra le artiste di maggior successo a livello mondiale. I suoi album hanno infranto record su record, tra i lavori più apprezzati troviamo Speak Now, 1989, Lover, Folklore, Midnights e The Tortured Poets Department. Per quanto riguarda i singoli, citiamo We Are Never Ever Getting Back Together, Shake It Off, Blank Space, You Need to Calm Down e Willow.

Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali ben quattro vittorie nella categoria Album of the Year ai Grammy Awards. Inoltre, ricordiamo le quarantanove statuette conquistate ai Billboard Music Awards.