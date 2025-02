1/9 ©IPA/Fotogramma

Domenica 9 febbraio il Caesars Superdome di New Orleans ha ospitato il Super Bowl 2025, in campo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, tra i giocatori della seconda squadra anche Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift, quest’ultima sugli spalti per seguire la partita

Super Bowl, Kendrick Lamar infiamma l'Halftime Show. Ospiti SZA e Samuel L. Jackson