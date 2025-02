Super Bowl 2025, il programma dell'Halftime show e della finale

Introduzione

L'edizione numero 59 del Super Bowl, l'evento sportivo con cui si conclude la stagione della NFL, è in programma per domenica 9 febbraio 2025 allo stadio Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana.

L'appuntamento sportivo, che tradizionalmente è seguito in tutto il mondo da milioni di spettatori, prevede la sfida tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles.

Nell'intervallo tra i due tempi del match, l'Halftime, Kedrick Lamar si esibirà dal vivo in un momento di musica e spettacolo nel quale interverrà come ospite speciale la cantautrice statunitense SZA.

I dettagli sull'evento e gli orari per seguirlo in Italia.