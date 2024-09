Super Bowl 2025, Kendrick Lamar si esibirà all'Halftime Show

Kendrick Lamar si esibirà all’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show, in programma il 9 febbraio 2025 allo stadio Caesars Superdome di New Orleans, Louisiana. L’artista ha dichiarato: “Il rap è ancora il genere di maggior impatto oggi. E sarò lì per ricordarlo al mondo. Hanno scelto quello giusto”.

Come riportato da Variety , la direzione creativa della performance sarà seguita da pgLang, azienda del rapper . Seth Dudowsky, Head of Music della NFL, ha dichiarato: “Pochi artisti hanno avuto un impatto musicale e culturale così profondo come Kendrick Lamar. Tempo e tempo dopo, Kendrick ha dimostrato la sua capacità unica di costruire momenti che risuonino, ridefiniscano e infine scuotano le fondamenta stesse dell’hip hop”.

Tra gli album più amati del rapper troviamo sicuramente Good Kid, M.A.A.D City, To Pimp a Butterfly e Damn. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Humble, All the Stars con SZA e Not Like Us.