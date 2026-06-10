Come uccidono le brave ragazze, la serie tv terminerà con stagione 3

La miniserie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Come uccidono le brave ragazze con Emma Myers (Mercoledì e Un film Minecraft) nei panni dell’intrepida investigatrice adolescente Pippa Fitz-Amobi terminerà con la terza stagione. Come recita il comunicato stampa della piattaforma di streaming, nei quattro episodi finali dell’adattamento della trilogia bestseller di Holly Jackson “tutto può succedere. Pip avrà bisogno di tutta la sua intelligenza per risolvere il mistero più grande e salvarsi da un destino mortale”. Il cast include anche Zain Iqbal (All Crazy Random) nel ruolo di Ravi Singh, Henry Ashton (My Lady Jane e A Knight of the Seven Kingdoms) nel ruolo di Max Hastings, Asha Banks (Il flauto magico ed È colpa mia: Londra) nel ruolo di Cara Ward, Jude Morgan-Collie (Here We Go) nel ruolo di Connor Reynolds, Eden H Davies (Tell Me Everything) nel ruolo di Jamie Reynolds e Yali Topol Margalith (House of David e Il tatuatore di Auschwitz) nel ruolo di Lauren Gibson. Il regista è Tom Vaughan. Le riprese sono già terminate, e la miniserie uscirà nel 2027. “Sono felicissima di poter offrire a tutti la terza stagione di Come uccidono le brave ragazze”, ha dichiarato Emma Myers. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dimostrato affetto e supporto per questa serie! È stata un'esperienza davvero incredibile e Pip sarà un personaggio che non dimenticherò mai. Il terzo libro è il mio preferito, quindi sono entusiasta di mostrare a tutti cosa abbiamo realizzato. Preparatevi a un'esperienza pazzesca!”. L’autrice dei romanzi, Holly Jackson, ha aggiunto: “Sono felicissima che siamo riusciti a portare Come uccidono le brave ragazze alla sua (sanguinosa) conclusione. As Good as Dead è il mio libro preferito della serie ed è di gran lunga anche la mia stagione preferita della serie tv. Vedrete Pip come non l'avete mai vista prima. È cupo, mozzafiato, orribile e...in qualche modo riesce ancora a essere divertente. Tornate a Little Kilton per l'ultima volta...se ne avete il coraggio”.