Come uccidono le brave ragazze, la serie tv terminerà con stagione 3

Come uccidono le brave ragazze, la serie tv con Emma Myers terminerà con la terza stagioneSerie TV
Nei quattro episodi finali che usciranno nel 2027, l'intrepida investigatrice adolescente Pip dovrà fare i conti con le conseguenze delle due indagini precedenti e risolvere un mistero completamente nuovo
La miniserie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Come uccidono le brave ragazze con Emma Myers (Mercoledì e Un film Minecraft) nei panni dell’intrepida investigatrice adolescente Pippa Fitz-Amobi terminerà con la terza stagione. Come recita il comunicato stampa della piattaforma di streaming, nei quattro episodi finali dell’adattamento della trilogia bestseller di Holly Jackson “tutto può succedere. Pip avrà bisogno di tutta la sua intelligenza per risolvere il mistero più grande e salvarsi da un destino mortale”. Il cast include anche Zain Iqbal (All Crazy Random) nel ruolo di Ravi Singh, Henry Ashton (My Lady Jane e A Knight of the Seven Kingdoms) nel ruolo di Max Hastings, Asha Banks (Il flauto magico ed È colpa mia: Londra) nel ruolo di Cara Ward, Jude Morgan-Collie (Here We Go) nel ruolo di Connor Reynolds, Eden H Davies (Tell Me Everything) nel ruolo di Jamie Reynolds e Yali Topol Margalith (House of David e Il tatuatore di Auschwitz) nel ruolo di Lauren Gibson. Il regista è Tom Vaughan. Le riprese sono già terminate, e la miniserie uscirà nel 2027. “Sono felicissima di poter offrire a tutti la terza stagione di Come uccidono le brave ragazze”, ha dichiarato Emma Myers. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dimostrato affetto e supporto per questa serie! È stata un'esperienza davvero incredibile e Pip sarà un personaggio che non dimenticherò mai. Il terzo libro è il mio preferito, quindi sono entusiasta di mostrare a tutti cosa abbiamo realizzato. Preparatevi a un'esperienza pazzesca!”. L’autrice dei romanzi, Holly Jackson, ha aggiunto: “Sono felicissima che siamo riusciti a portare Come uccidono le brave ragazze alla sua (sanguinosa) conclusione. As Good as Dead è il mio libro preferito della serie ed è di gran lunga anche la mia stagione preferita della serie tv. Vedrete Pip come non l'avete mai vista prima. È cupo, mozzafiato, orribile e...in qualche modo riesce ancora a essere divertente. Tornate a Little Kilton per l'ultima volta...se ne avete il coraggio”.
UN NUOVO MISTERO DA RISOLVERE
La prima stagione della serie tv Netflix Come uccidono le brave ragazze è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Holly Jackson, la seconda stagione è l’adattamento del sequel Good Girl, Bad Girl e la terza stagione coprirà invece gli eventi del finale della trilogia, intitolato As Good as Dead. Dopo le prime due stagioni, Pip non ha ancora svelato tutti i segreti della sua città natale, Little Kilton. Nella terza stagione, però, dovrà fare i conti con le conseguenze delle due indagini precedenti e risolvere un mistero completamente nuovo. La nuova e ultima stagione è prodotta da Sophie Klein e Sophie MacClancy. I produttori esecutivi sono Matthew Read, Simon Crawford Collins e Frith Tiplady per Moonage Pictures, Danielle Scott-Haughton e Katherine Bond per BBC, e Holly Jackson, Emma Myers e Tom Vaughan. La serie tv Come uccidono le brave ragazze è prodotta da Moonage Pictures, parte di ITV Studios, in una co-produzione con Netflix e ZDFneo. Finora, la seconda stagione ha debuttato nella Top 10 globale di Netflix dove, attualmente, si trova all’ottavo posto.
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