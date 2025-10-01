Lady Gaga canta The Dead Dance con Emma Myers e Evie Templeton. VIDEO

Lunedì 29 settembre Lady Gaga ha debuttato con il primo spettacolo del Mayhem Ball Tour all’O2 Arena di Londra e ha stupito i fan con una sorpresa. Mentre nella venue si diffondevano le note del brano The Dead Dance, la hit che ha anche accompagnato una scena di ballo nella seconda stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Mercoledì (per la quale la canzone è stata peraltro appositamente scritta), la popstar ha raggiunto dal palco il fondo della passerella e si è unita a due misteriosi personaggi abbigliati come lei in abiti gotici, di spalle al pubblico. Quando la telecamera ha iniziato a roteare attorno a loro, i fan sono scoppiati in un boato: le guest star della serata erano le due protagoniste della serie, Emma Myers ed Evie Templeton, che interpretano rispettivamente Enid Sinclair, la lupa mannara amante dei colori e migliore amica di Mercoledì Addams, e Agnes DeMille, la nuova allieva della Nevermore Academy dotata del potere dell’invisibilità. Il trio ha quindi eseguito la stessa coreografia della scena di Mercoledì che accompagnava la canzone. Lady Gaga ha poi condiviso il momento sui social. Nelle story Instagram ha pubblicato i video dell’esibizione, mentre sul profilo TikTok sono apparse le prove del trio, accompagnate dalla didascalia “Enid, Agnes e Rosaline sono scappate di nascosto da Nevermore per una serata di The Dead Dance al Mayhem Ball”. Nel sesto episodio della seconda stagione, infatti, la popstar ha recitato come guest star nei panni della leggendaria professoressa Rosaline Rotwood, che ha incontrato dall’aldilà la giovane Mercoledì Addams (Jenna Ortega), intenta a tentare di recuperare temporaneamente i suoi poteri psichici su consiglio della nonna Hester (Joanna Lumley). Come hanno dichiarato in un’intervista a Deadline, i creatori della serie Alfred Gough e Miles Millar sarebbero lieti di accogliere nuovamente Lady Gaga nelle prossime stagioni.