Lady Gaga canta The Dead Dance con Emma Myers e Evie Templeton. VIDEO

Il 29 settembre i fan del Mayhem Ball Tour all’O2 Arena hanno accolto con un boato la sorpresa: la coreografia del trio che nello show Netflix interpreta Rosaline Rotwood, Enid Sinclair e Agnes DeMille
Lunedì 29 settembre Lady Gaga ha debuttato con il primo spettacolo del Mayhem Ball Tour all’O2 Arena di Londra e ha stupito i fan con una sorpresa. Mentre nella venue si diffondevano le note del brano The Dead Dance, la hit che ha anche accompagnato una scena di ballo nella seconda stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Mercoledì (per la quale la canzone è stata peraltro appositamente scritta), la popstar ha raggiunto dal palco il fondo della passerella e si è unita a due misteriosi personaggi abbigliati come lei in abiti gotici, di spalle al pubblico. Quando la telecamera ha iniziato a roteare attorno a loro, i fan sono scoppiati in un boato: le guest star della serata erano le due protagoniste della serie, Emma Myers ed Evie Templeton, che interpretano rispettivamente Enid Sinclair, la lupa mannara amante dei colori e migliore amica di Mercoledì Addams, e Agnes DeMille, la nuova allieva della Nevermore Academy dotata del potere dell’invisibilità. Il trio ha quindi eseguito la stessa coreografia della scena di Mercoledì che accompagnava la canzone. Lady Gaga ha poi condiviso il momento sui social. Nelle story Instagram ha pubblicato i video dell’esibizione, mentre sul profilo TikTok sono apparse le prove del trio, accompagnate dalla didascalia “Enid, Agnes e Rosaline sono scappate di nascosto da Nevermore per una serata di The Dead Dance al Mayhem Ball”. Nel sesto episodio della seconda stagione, infatti, la popstar ha recitato come guest star nei panni della leggendaria professoressa Rosaline Rotwood, che ha incontrato dall’aldilà la giovane Mercoledì Addams (Jenna Ortega), intenta a tentare di recuperare temporaneamente i suoi poteri psichici su consiglio della nonna Hester (Joanna Lumley). Come hanno dichiarato in un’intervista a Deadline, i creatori della serie Alfred Gough e Miles Millar sarebbero lieti di accogliere nuovamente Lady Gaga nelle prossime stagioni.
DALLA SCENA DEL GALA ALLA COREOGRAFIA AL CONCERTO
Nella seconda stagione della serie tv Mercoledì, la hit The Dead Dance di Lady Gaga accompagna la scena del Gala organizzato alla Nevermore Academy da Morticia (Catherine Zeta-Jones) e da Bianca Barclay (Joy Sunday) per celebrare la scuola dei reietti e per raccogliere fondi, il tutto con il (disonesto) zampino del preside Barry Dort (Steve Buscemi). Nel corso della serata, Enid Sinclair (Emma Myers) e Agnes DeMille (Evie Templeton) si esibiscono proprio nella coreografia che lunedì sera è approdata anche sul palco del concerto di Londra, in un turbinio di passi di danza resi ancora più spettacolari dal potere dell’invisibilità ed eseguiti anche da Mano. Quello che nella serie nasceva come assolo di Enid, quindi, si è arricchito in scena della presenza di Agnes e ora, sul palco, di Lady Gaga. Come riporta Deadline, nel corso delle riprese Myers e Templeton non erano autorizzate a filmare il loro ballo con la canzone in sottofondo, quindi avevano usato una “click track”, cioè una canzone simile che potesse consentire loro di mantenere lo stesso ritmo per sovrapporre poi la vera musica sul montaggio finale. “Abbiamo avuto modo di ascoltarlo un paio di volte prima di iniziare a coreografare il ballo. È stato difficile perché il testo e la musica influenzano così tanto la coreografia che bisogna assicurarsi che, quando si cambia la canzone sopra, questa si adatti comunque”, aveva spiegato Myers.
