Lady Gaga annuncia nuovi concerti per il tour 2026

Amaggio la cantante si è esibita sulla spiaggia di Copacabana davanti a circa due milioni e mezzo di persone. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2025 Lady Gaga sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per le uniche due date previste in Italia
Reduce dalle quattro vittorie agli MTV Video Music Awards 2025, Lady Gaga ha annunciato nuovi concerti per il prossimo anno. L’artista statunitense ha aggiunto appuntamenti in America e in Canada, al momento nessuna notizia per quanto riguarda il mercato europeo.
lady gaga, le nuove date del tour
In attesa dei due concerti all’Unipol Forum di Assago in programma il 19 e il 20 ottobre, la voce di Bad Romance ha riflettuto sulla nascita dell’ultimo album Mayhem parlando dell’importanza del fidanzato Michael Polansky nella creazione del lavoro: “Sognare questo album, organizzare il piano, costruire ogni visione con te, parlare all'infinito di cosa avremmo creato e fatto per i Monsters è stata un'esperienza che non avrei mai potuto immaginare. Adoro quanto ami i miei fan e desideri che siano felici. Mi riempie il cuore di gioia quanto li ami”. Ora, la cantante ha aggiunto nuove date al tour The Mayhem Ball. Questi i nuovi appuntamenti:
- 14 febbraio, Glendale
- 15 febbraio, Glendale
- 18 febbraio, Los Angeles
- 19 febbraio, Los Angeles
- 28 febbraio, Fort Worth
- 1° marzo, Fort Worth
- 4 marzo, Atlanta
- 5 marzo, Atlanta
- 8 marzo, Austin
- 9 marzo, Austin
- 13 marzo, Miami (data riprogrammata)
- 19 marzo, New York
- 20 marzo, New York
- 23 marzo, Washington
- 24 marzo, Washington
- 29 marzo, Boston
- 30 marzo, Boston
- 2 aprile, Montreal
- 3 aprile, Montreal
- 9 aprile, St. Paul
- 10 aprile, St. Paul
Approfondimento
Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga
Pochi giorni fa la voce di Poker Face ha pubblicato il nuovo singolo The Dead Dance, tratto dalla colonna sonora della seconda parte della serie tv Mercoledì con protagonista Jenna Ortega per la regia di Tim Burton. Domenica 7 settembre l’artista ha presentato la canzone sul palco del Madison Square Garden di New York durante la cerimonia di premiazione dei VMAs.
Approfondimento
MTV VMAs 2025, Lady Gaga si esibisce con il nuovo brano The Dead Dance
A maggio la cantante (FOTO) si è esibita sulla spiaggia di Copacabana raccontando su Instagram: “Circa due milioni e mezzo di persone sono venute a vedermi cantare, la più grande folla della storia per un’artista femminile. Vorrei poter condividere questo sentimento con il mondo intero. So di non poterlo fare, ma posso dire questo: se ti senti smarrito, puoi ritrovare la strada credendo in te stesso e lavorando duramente. Puoi dare a te stesso dignità esercitando la tua passione e la tua arte, spingendoti verso nuove vette: puoi elevarti anche se ci vuole del tempo”. Tra i lavori più acclamati di Lady Gaga troviamo sicuramente Born This Way, certificato con quattro dischi di platino in America per aver venduto oltre quattro milioni di copie.
©Getty
MTV VMAs 2025, tutti i vincitori: da Lady Gaga ad Ariana Grande. FOTO
Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS Arena di Elmont, a New York. Lady Gaga è stata la grande protagonista della serata con quattro statuette vinte: Artist of the Year, Best Collaboration, Best Direction e Best Art Direction. Tra i premiati Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Doechii e i Coldplay