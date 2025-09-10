Lady Gaga annuncia nuovi concerti per il tour 2026

Amaggio la cantante si è esibita sulla spiaggia di Copacabana davanti a circa due milioni e mezzo di persone. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2025 Lady Gaga sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per le uniche due date previste in Italia

Reduce dalle quattro vittorie agli MTV Video Music Awards 2025, Lady Gaga ha annunciato nuovi concerti per il prossimo anno. L’artista statunitense ha aggiunto appuntamenti in America e in Canada, al momento nessuna notizia per quanto riguarda il mercato europeo.

lady gaga, le nuove date del tour

In attesa dei due concerti all’Unipol Forum di Assago in programma il 19 e il 20 ottobre, la voce di Bad Romance ha riflettuto sulla nascita dell’ultimo album Mayhem parlando dell’importanza del fidanzato Michael Polansky nella creazione del lavoro: “Sognare questo album, organizzare il piano, costruire ogni visione con te, parlare all'infinito di cosa avremmo creato e fatto per i Monsters è stata un'esperienza che non avrei mai potuto immaginare. Adoro quanto ami i miei fan e desideri che siano felici. Mi riempie il cuore di gioia quanto li ami”. Ora, la cantante ha aggiunto nuove date al tour The Mayhem Ball. Questi i nuovi appuntamenti:

14 febbraio, Glendale

15 febbraio, Glendale

18 febbraio, Los Angeles

19 febbraio, Los Angeles

28 febbraio, Fort Worth

1° marzo, Fort Worth

4 marzo, Atlanta

5 marzo, Atlanta

8 marzo, Austin

9 marzo, Austin

13 marzo, Miami (data riprogrammata)

19 marzo, New York

20 marzo, New York

23 marzo, Washington

24 marzo, Washington

29 marzo, Boston

30 marzo, Boston

2 aprile, Montreal

3 aprile, Montreal

9 aprile, St. Paul

10 aprile, St. Paul