MTV VMAs 2025, Lady Gaga si esibisce con il nuovo brano The Dead Dance

Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards 2025. L’artista statunitense (FOTO) ha trionfato in ben quattro categorie esibendosi anche sulle note del nuovo singolo The Dead Dance tratto dalla colonna sonora della seconda stagione della serie tv Mercoledì con protagonista Jenna Ortega per la regia di Tim Burton.
mtv vmas, lady gaga canta the dead dance
Dal palco del Madison Square Garden di New York, Lady Gaga ha presentato live il nuovo singolo The Dead Dance. Il brano fa parte della colonna sonora della seconda parte della serie tv Mercoledì con Jenna Ortega. Dopo un inizio dedicato ad Abracadabra, secondo singolo estratto dall’ultimo album Mayhem, l’artista ha proposto il nuovo brano tra atmosfere cupe e vibrazioni pop.
Lady Gaga ha ricevuto ben quattro riconoscimenti: Artist of the Year, Best Collaboration per Die With A Smile con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per Abracadabra. In occasione della vittoria come Artist of the Year, la cantante ha dichiarato: “Ho pensato a cosa significhi essere premiati per essere un artista, essere premiati per qualcosa che è già così gratificante. Essere un artista è un tentativo di connettere le anime delle persone in tutto il mondo. Essere un artista è una disciplina, un'arte pensata per raggiungere il cuore di qualcuno, dove affonda le sue radici, e ricordargli di sognare”.
Lady Gaga ha aggiunto. “Essere un artista significa avere la responsabilità di far sorridere, ballare, piangere e far sentire libero il pubblico in ogni momento. È un metodo per costruire comprensione e celebrare la comunità”. Infine, l’artista ha concluso ringraziando il fidanzato Michael Polansky e i suoi fan: “Dedico questo premio al pubblico. Vi meritate davvero un palco su cui brillare e vi faccio tutti i miei applausi. Grazie Little Monsters, miei fan, per avermi sempre sostenuto e per aver sempre sostenuto il mostro che è in me”.
Nelle prossime settimane Lady Gaga proseguirà la tournée The Mayhem Ball esibendosi in numerose città: da Toronto a Tokyo passando per Londra, Stoccolma, Barcellona e Melbourne. Previsti anche due concerti in Italia: il 19 e il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago.
Lady Gaga è tra le artiste più acclamate e di successo del terzo millennio, tra i suoi album troviamo The Fame e Born This Way. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Poker Face, Paparazzi, Bad Romance, Alejandro, The Edge of Glory, Applause e Stupid Love.
Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS Arena di Elmont, a New York. Lady Gaga è stata la grande protagonista della serata con quattro statuette vinte: Artist of the Year, Best Collaboration, Best Direction e Best Art Direction. Tra i premiati Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Doechii e i Coldplay