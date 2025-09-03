Lady Gaga, il videoclip del brano The Dead Dance tratto da Mercoledì 2

La cantante che interpreta Rosaline Rotwood nella seconda stagione ha pubblicato il videoclip del brano tratto dalla serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dietro la macchina da presa Tim Burton
Lady Gaga è Rosaline Rotwood nella seconda stagione di Mercoledì con protagonista Jenna Ortega per la regia di Tim Burton. Parallelamente all’uscita dei nuovi episodi della produzione Netflix, la voce di Born This Way ha lanciato il videoclip ufficiale del brano tratto dalla colonna sonora della serie tv.
lady gaga, è uscito il videoclip del singolo the dead dance
Mercoledì 3 settembre Netflix ha distribuito gli ultimi quattro episodi dell’acclamata serie tv, in contemporanea l’artista statunitense ha pubblicato il brano The Dead Dance tratto dalla colonna sonora della produzione. Tim Burton ha firmato la regia del videoclip, Lady Gaga ha raccontato: “Sono felice di pubblicare questo brano insieme a Mercoledì. Sono una grande fan della serie e mi sono divertita tantissimo a partecipare per supportare The Dead Dance”.
In seguito, l’artista ha spiegato il significato della canzone: “L’ispirazione per The Dead Dance è stata una rottura". La voce di Bad Romance ha aggiunto: "Come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di nutrire speranza nell'amore. Ha un ritmo davvero bello e funky. Ed è qui che la canzone non parla soltanto della relazione, parla anche di divertirsi con gli amici quando stai attraversando un momento difficile e straordinario”.
In occasione del Graveyard Gala, organizzato da Netflix e Spotify, Lady Gaga ha annunciato l’arrivo del brano davanti ai pochi presenti, tra loro Jenna Ortega, Emma Myers e Joy Sunday, rispettivamente interpreti di Mercoledì Addams, Enid Sinclair e Bianca Barclay.
L’attrice protagonista ha parlato della presenza di Lady Gaga nella serie tv: “Se vi piace Mercoledì e se vi piace Lady Gaga, dovreste essere molto emozionati di vederla nella Parte 2: funziona davvero. È incredibile. È uno dei pochi, rari casi di qualcuno che sta chiaramente facendo ciò che dovrebbe fare. Poterla guardare e immergersi è un'esperienza surreale”.
Il regista della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si è espresso sul talento di Lady Gaga (FOTO): “Sono un fan del suo lavoro da molto tempo. Fa musica fantastica ed è una bravissima attrice, quindi per me è stato molto facile. È una vera artista e le sono grato per il suo contributo allo show".
In queste settimane la voce di Poker Face è impegnata con la tournée mondiale a supporto dell’album Mayhem, pubblicato nel marzo di quest’anno. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre l’artista si esibirà in Italia con i due appuntamenti in programma all’Unipol Forum di Assago.
Ecco il testo del brano The Dead Dance di Lady Gaga:
Like the words of a song, I hear you call
Like a thief in my head, you criminal
You stole my thoughts before I dreamed them
And you killed my queen with just one pawn
This goodbye is no surprise
This goodbye won't make me cry
Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead
Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead
Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)
'Cause when you killed me inside, that's when I came alive
Yeah, the music's gonna bring mе back from death
I'm dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dancе until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)
You've created a creature of the night
Now I'm haunting your air, your soul, your eyes
This goodbye is no surprise (Is no surprise)
This goodbye won't make me cry
Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead
Dancin' until I'm dead, I'm dancin' until I'm dead
Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)
'Cause when you killed me inside, that's when I came alive
Yeah, the music's gonna bring me back from death
I'm dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dance until I'm dead (Dead, dead, dead, dead)
Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
The dead dance
Do the dead dance (Dead)
But l'm alive on the dance floor
And I'm dancin' until I'm dead (Dead)
I'm dancin' until l'm dead, I'm dancin' until I'm dead
Yeah, I'll keep on dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dance until I'm dead
'Cause when you killed me inside, that's when I came alive
Yeah, the music's gonna bring me back from death
I'm dancin' until I'm dead (Dead)
I'll dance until I'm dead
Dead (Dead, dead, dead, dead)
