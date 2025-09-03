Lady Gaga, il videoclip del brano The Dead Dance tratto da Mercoledì 2

lady gaga, è uscito il videoclip del singolo the dead dance

Mercoledì 3 settembre Netflix ha distribuito gli ultimi quattro episodi dell’acclamata serie tv, in contemporanea l’artista statunitense ha pubblicato il brano The Dead Dance tratto dalla colonna sonora della produzione. Tim Burton ha firmato la regia del videoclip, Lady Gaga ha raccontato: “Sono felice di pubblicare questo brano insieme a Mercoledì. Sono una grande fan della serie e mi sono divertita tantissimo a partecipare per supportare The Dead Dance”.

In seguito, l’artista ha spiegato il significato della canzone: “L’ispirazione per The Dead Dance è stata una rottura". La voce di Bad Romance ha aggiunto: "Come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di nutrire speranza nell'amore. Ha un ritmo davvero bello e funky. Ed è qui che la canzone non parla soltanto della relazione, parla anche di divertirsi con gli amici quando stai attraversando un momento difficile e straordinario”.