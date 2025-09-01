Lady Gaga annuncia il nuovo singolo The Dead Dance

La voce di Born This Way ha confermato l’uscita del nuovo singolo The Dead Dance con un post sul suo profilo Instagram. Domenica 7 settembre l’artista si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards 2025

In occasione del Graveyard Gala organizzato da Spotify e Netflix per il lancio dei nuovi episodi della serie Mercoledì, Lady Gaga ha annunciato l’uscita del nuovo singolo The Dead Dance. Stando a quanto riportato da Variety, il videoclip del brano sarebbe stato girato da Tim Burton.

lady gaga, il nuovo singolo the dead dance in uscita mercoledì 3 settembre Dopo settimane di indiscrezioni, l'artista ha confermato l’uscita del singolo The Dead Dance. La canzone farà parte della colonna sonora dei nuovi episodi della serie tv Mercoledì che vedranno presente anche Lady Gaga. Durante il Graveyard Gala, organizzato a New York, la voce di Born This Way ha dichiarato: “Mi sono divertita moltissimo a lavorare alla seconda stagione di Mercoledì, anche solo come piccola parte dello show”. Lady Gaga ha aggiunto: “Ho adorato lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti quelli presenti ora, è stato incredibile. Grazie. Sono qui anche per confermare che la mia canzone The Dead Dance sta arrivando”. Successivamente, la cantante ha svelato la data di uscita in un post sul suo profilo Instagram che conta più di sessanta milioni di follower. Approfondimento VMAs 2025, tutti gli occhi su Lady Gaga: il ritorno più atteso del pop

Domenica 7 settembre Lady Gaga (FOTO) sarà tra i performer degli MTV Video Music Awards. L’artista si esibirà sul palco della UBS Arena di Elmont, a New York, nel corso della cerimonia di premiazione condotta da LL Cool J. Massimo riserbo sui dettagli della sua performance. Lady Gaga si presenterà ai nastri di partenza come l’artista più nominata grazie alla dodici candidature, tra le quali Best Album per Mayhem, Artist of the Year, Song of the Year e Video of the Year per Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars. Approfondimento Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO