VMAs 2025, tutti gli occhi su Lady Gaga: il ritorno più atteso del pop

Lady Gaga torna protagonista ai MTV VMAs 2025 con una performance attesissima e il record di 12 nomination. La popstar è pronta a trasformare la cerimonia in uno show memorabile.
Dopo cinque anni dall’ultima esibizione, Lady Gaga torna a prendersi la scena dei MTV Video Music Awards. La popstar salirà sul palco della cerimonia del 7 settembre 2025 all’UBS Arena di Elmont, New York, in una delle performance più attese dell’edizione.
La regina delle nomination
Quest’anno Gaga non è solo una performer, ma anche la grande favorita. Con 12 nomination, guida la classifica degli artisti più candidati, superando colleghe e colleghi in categorie chiave come Artista dell’Anno e Miglior Album per Mayhem. In corsa anche i videoclip delle sue hit più recenti, tra cui Die with a Smile (in collaborazione con Bruno Mars) e Abracadabra.
Un ritorno che pesa
La sua ultima apparizione ai VMAs risale al 2020, quando si esibì in un medley memorabile tratto da Chromatica, con maschere e scenografie futuristiche. Stavolta, l’aspettativa è ancora più alta: Gaga è nel pieno di una nuova stagione artistica, forte di un album acclamato e di un tour sold out. Il pubblico si aspetta uno show visionario, all’altezza della sua reputazione di performer che ha ridefinito il concetto di spettacolo pop.
La serata che porta il suo nome
Se è vero che i VMAs 2025 mettono insieme superstar come Doja Cat, Post Malone e Sabrina Carpenter, è altrettanto evidente che l’edizione sarà segnata dal sigillo di Lady Gaga. La sua presenza non è solo un’esibizione, ma una dichiarazione d’intenti: il suo posto al centro del pop mondiale non è in discussione.
Oltre i premi, lo show
Anche se non dovesse conquistare tutti i trofei, l’artista sa che il palco dei VMAs è il luogo perfetto per ribadire la sua forza scenica. Ogni sua performance è pensata per essere ricordata, e quella del 2025 promette di fondere musica, teatro e immaginario visivo in uno dei momenti più iconici della serata.