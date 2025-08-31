VMAs 2025, tutti gli occhi su Lady Gaga: il ritorno più atteso del pop

Lady Gaga torna protagonista ai MTV VMAs 2025 con una performance attesissima e il record di 12 nomination . La popstar è pronta a trasformare la cerimonia in uno show memorabile.

Quest’anno Gaga non è solo una performer, ma anche la grande favorita . Con 12 nomination , guida la classifica degli artisti più candidati, superando colleghe e colleghi in categorie chiave come Artista dell’Anno e Miglior Album per Mayhem. In corsa anche i videoclip delle sue hit più recenti, tra cui Die with a Smile (in collaborazione con Bruno Mars) e Abracadabra.

Un ritorno che pesa

La sua ultima apparizione ai VMAs risale al 2020, quando si esibì in un medley memorabile tratto da Chromatica, con maschere e scenografie futuristiche. Stavolta, l’aspettativa è ancora più alta: Gaga è nel pieno di una nuova stagione artistica, forte di un album acclamato e di un tour sold out. Il pubblico si aspetta uno show visionario, all’altezza della sua reputazione di performer che ha ridefinito il concetto di spettacolo pop.

La serata che porta il suo nome

Se è vero che i VMAs 2025 mettono insieme superstar come Doja Cat, Post Malone e Sabrina Carpenter, è altrettanto evidente che l’edizione sarà segnata dal sigillo di Lady Gaga. La sua presenza non è solo un’esibizione, ma una dichiarazione d’intenti: il suo posto al centro del pop mondiale non è in discussione.