MTV VMAs 2025, i primi performer: da Sabrina Carpenter a Ricky Martin

La pagina Instagram degli MTV Video Music Awards ha svelato i nomi dei primi sette performer della cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 7 settembre alla UBS Arena di Elmont. Lo show vedrà protagonisti Ricky Martin, Busta Rhymes, Sabrina Carpenter, DJ Snake, J Balvin, Alex Warren e Sombr
Svelati i nomi dei primi performer degli MTV Video Music Awards 2025. Domenica 7 settembre LL Cool J condurrà la cerimonia dal palco della UBS Arena di Elmont, a New York. Il rapper accompagnerà il pubblico nel corso della serata che regalerà grandi momenti di musica e spettacolo.
mtv video music awards 2025, i nomi dei primi performer
Dopo aver condotto gli MTV VMAs con Nicki Minaj e Jack Harlow nel 2022, LL Cool J tornerà alla guida dello show (FOTO). A poche ore dall’annuncio della sua conduzione, l’organizzazione della cerimonia ha svelato i nomi dei primi sette performer della serata:
- Ricky Martin. L’artista riceverà il primo Latin Icon Award della storia degli MTV Video Music Awards. Dopo l’affermazione mondiale con la hit María, Ricky Martin ha fatto ballare il pubblico con numerosi successi: da La Copa de la Vida a Livin’ la Vida Loca passando per She Bangs, Come with Me e Adrenalina con Jennifer Lopez e Wisin.
- Busta Rhymes. L’artista sarà premiato con il primo Rock The Bells Visionary Award. Busta Rhymes, nominato dodici volte ai Grammy Awards, è tra i grandi nomi della scena rap internazionale. Ricordiamo i singoli Break Ya Neck, Don’t Cha con le Pussycat Rolls e I Know What You Want con Mariah Carey e il collettivo Flipmode Squad.
Approfondimento
MTV VMAs 2025, il conduttore sarà LL Cool J
- Sabrina Carpenter. Reduce dal successo dell’album Short n' Sweet, contenente i singoli Espresso e Please Please Please, il 29 agosto l’artista pubblicherà il nuovo progetto Man's Best Friend, anticipato dal brano Manchild.
- DJ Snake. Il DJ e produttore ha rivoluzionato la scena dance, ricordiamo i brani Lean On con Major Lazer e MØ, Let Me Love You con Justin Bieber e Taki Taki con Selena Gomez (FOTO), Cardi B e Ozuna. Nel 2014 DJ Snake ha trionfato nella categoria Best Direction per Turn Down for What con Lil Jon alla 31esima edizione degli MTV Video Music Awards.
- J Balvin. Tra i successi dell’artista colombiano troviamo Mi Gente con Willy William, I Like It con Cardi B e Bad Bunny, Say My Name con Davide Guetta e Bebe Rexha.
Approfondimento
Taylor Swift fa storia ai MTV VMAs 2024: è la più premiata di sempre
- Alex Warren. L’artista è tra le rivelazioni di questo 2025 grazie al brano Ordinary arrivato al primo posto della classifica statunitense Billboard Hot 100. Il singolo è contenuto nell’album You'll Be Alright, Kid distrbuito a luglio.
- Sombr. Venerdì 22 agosto l’artista statunitense pubblicherà l’atteso album di debutto I Barely Know Her contenente anche le canzoni Back to Friends e Undressed.
©IPA/Fotogramma
MTV VMAs 2024, tutti i vincitori. FOTO
Mercoledì 11 settembre Megan Thee Stallion ha condotto gli MTV Video Music Awards 2024. Taylor Swift ha dominato la serata con sette statuette divenendo l'artista più premiata di sempre nella storia della manifestazione. Katy Perry ha ricevuto il Video Vanguard Award. Tra i vincitori anche Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz ed Eminem