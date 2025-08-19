MTV VMAs 2025, i primi performer: da Sabrina Carpenter a Ricky Martin

Musica

Mercoledì 11 settembre Megan Thee Stallion ha condotto gli MTV Video Music Awards 2024. Taylor Swift ha dominato la serata con sette statuette divenendo l'artista più premiata di sempre nella storia della manifestazione. Katy Perry ha ricevuto il Video Vanguard Award. Tra i vincitori anche Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz ed Eminem