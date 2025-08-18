MTV VMAs 2025, il conduttore sarà LL Cool J

LL Cool J sarà il presentatore degli MTV Video Music Awards 2025. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 7 settembre alla UBS Arena di Elmont, a New York. Il rapper statunitense ha condotto lo show con Nicki Minaj e Jack Harlow nel 2022

Dopo aver condotto lo show con Nicki Minaj e Jack Harlow nel 2022, LL Cool J sarà il presentatore degli MTV Video Music Awards 2025. Il rapper sarà il padrone di casa della celebre manifestazione. Grande attesa per i nomi dei performer che si esibiranno nel corso della serata.

MTV VMAS 2025, LL COOL J ALLA CONDUZIONE LL Cool J condurrà gli MTV Video Music Awards 2025. Dopo essersi esibito nel 2023 e nel 2024, quest’anno l’artista statunitense sarà alla guida dell’amata cerimonia che avrà luogo il 7 settembre alla UBS Arena di Elmont, a New York. Attesa per i nomi dei performer. Nel corso degli anni tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo si sono alternati alla guida dello show, tra questi ricordiamo Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Black e Katy Perry (FOTO). Approfondimento Taylor Swift fa storia ai MTV VMAs 2024: è la più premiata di sempre

A inizio agosto l’organizzazione degli MTV Video Music Awards ha annunciato le candidature di questa edizione. Lady Gaga si presenterà ai nastri di partenza con il maggior numero di nomination, ovvero dodici. La voce di Bad Romance (FOTO) è attualmente impegnata con il tour The Mayhem Ball in arrivo all’Unipol Forum di Assago il 19 e il 20 ottobre. Per quanto riguarda la storia degli MTV Video Music Awards, Taylor Swift (FOTO) è attualmente l’artista più premiata di sempre con trenta statuette vinte tra il 2009 e il 2024. Inoltre, la cantante ha trionfato per ben cinque volte nella categoria Video of the Year grazie a Bad Blood con Kendrick Lamar, You Need To Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero e Fortnight con Post Malone. Approfondimento MTV VMAs 2024, tutti i vincitori. FOTO