MTV VMAs 2025, il conduttore sarà LL Cool J

MTV VMAS 2025, LL COOL J ALLA CONDUZIONE
LL Cool J condurrà gli MTV Video Music Awards 2025. Dopo essersi esibito nel 2023 e nel 2024, quest’anno l’artista statunitense sarà alla guida dell’amata cerimonia che avrà luogo il 7 settembre alla UBS Arena di Elmont, a New York. Attesa per i nomi dei performer.
Nel corso degli anni tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo si sono alternati alla guida dello show, tra questi ricordiamo Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Black e Katy Perry (FOTO).
A inizio agosto l’organizzazione degli MTV Video Music Awards ha annunciato le candidature di questa edizione. Lady Gaga si presenterà ai nastri di partenza con il maggior numero di nomination, ovvero dodici. La voce di Bad Romance (FOTO) è attualmente impegnata con il tour The Mayhem Ball in arrivo all’Unipol Forum di Assago il 19 e il 20 ottobre.
Per quanto riguarda la storia degli MTV Video Music Awards, Taylor Swift (FOTO) è attualmente l’artista più premiata di sempre con trenta statuette vinte tra il 2009 e il 2024. Inoltre, la cantante ha trionfato per ben cinque volte nella categoria Video of the Year grazie a Bad Blood con Kendrick Lamar, You Need To Calm Down, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero e Fortnight con Post Malone.
Dal debutto con l’album Radio distribuito nel 1985 al più recente The FORCE uscito nel 2024, negli anni LL Cool J si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap internazionale. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo Walking with a Panther, Phenomenon e The DEFinition. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Going Back to Cali, To da Break of Dawn, Mama Said Knock You Out, Ain't Nobody e I'm That Type of Guy. Spazio anche alle collaborazioni, tra queste Hey Lover con i Boyz II Men.
Nel corso della carriera il rapper ha ricevuto numerosi riconoscimenti: dal Michael Jackson Video Vanguard Award nel 1997 alle due statuette nella categoria Best Rap Solo Performance ai Grammy Awards.
In testa (per la terza volta nella storia dei VMAs) c’è Lady Gaga, in lizza per 12 statuette, seguita da Bruno Mars con 11 e Kendrick Lamar con 10. Seguono ancora Rosé e Sabrina Carpenter con 8 nomination, Ariana Grande e The Weeknd con 7, Billie Eilish con 6, Charli xcx con 5 e Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae con 4. La cerimonia di premiazione si svolgerà l’8 settembre all’UBS Arena di Elmont, a New York