1/17 ©IPA/Fotogramma

Serata di musica ed emozioni alla UBS Arena di Elmont, New York. Megan Thee Stallion ha condotto gli MTV Video Music Awards 2024. Taylor Swift è tornata a casa con ben sette statuette. Oltre alle vittorie come Artist of the Year e Best Pop, la cantante ha conquistato cinque premi per la canzone Fortnight in collaborazione con Post Malone: Video of the Year, Song of Summer, Best Collaboration, Best Direction e Best Editing. Con trenta statuette in totale, Taylor Swift è divenuta l’artista più premiata di sempre nella storia degli MTV Video Music Awards

Taylor Swift fa storia ai MTV VMAs 2024: è la più premiata di sempre