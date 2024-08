Billie Eilish è l'artista più ascoltata al mondo su Spotify

Lunch e Birds of a Feather sono i due singoli estratti dall’ultimo album. Il primo brano ha raggiunto la Top5 della US Billboard Hot 100 collezionando oltre 440.000.000 di riproduzioni su Spotify. Tra le canzoni più amate di Billie Eilish (FOTO) troviamo You Should See Me in a Crown, Everything I Wanted e Therefore I Am.

