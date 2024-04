Coachella 2024, Billie Eilish fa ascoltare tre brani del nuovo album

Succede solo a Coachella: nella serata di sabato l'organizzazione di Coachella e del Do Lab, nuovo spazio all'interno del Festival, annuncia a sorpresa il party "Billie Eilish & Friends". Arrivata con il fratello Finneas, la cantautrice ha fatto ascoltare ai presenti tre nuovi brani in esclusiva di "Hit Me Hard And Soft", il suo nuovo album in uscita il 17 maggio. Il racconto dell'inviata a Indio, Valentina Clemente