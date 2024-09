Wicked, è uscito il secondo trailer del film

wicked, è uscito il secondo trailer

Tanta curiosità per Wicked, il film diretto da Jon M. Chu, regista di Crazy & Rich e Sognando a New York - In the Heights. La pellicola sarà un grande evento cinematografico, la cui seconda parte arriverà nelle sale nel novembre del prossimo anno. Cynthia Erivo e Ariana Grande interpreteranno le protagoniste Elphaba e Glinda, studentesse all'Università di Shiz e legate da un’amicizia profonda.

La pellicola vedrà presenti anche Michelle Yeoh nel ruolo di Madame Morrible, Jonathan Bailey in quello di Fiyer, Ethan Slater nei panni di Boq e Marissa Bode in quelli di Nessarose. Completeranno il cast Jeff Goldblum con il ruolo del leggendario Mago di Oz, Bowen Yang come Pfannee, Bronwyn James come ShenShen, Tony Keala Settle nel ruolo della Signorina Coddle e infine Peter Dinklage come doppiatore del Dr. Dillamond.