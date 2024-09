15/18 Paco Cinematografica

Ari Cassamortari - Prime Video. Diretto da Claudio Amendola, il sequel de I Cassamortari arriva su Prime Video il 23 settembre. Dopo l’affare Arcangelo, i fratelli Pasti si sono guadagnati la fama di “becchini dei VIP" insieme alla sorellastra. In lizza per l’ambitissimo Vespillone D'oro, rischiano d’essere esclusi dal concorso per via di una falla nei libri contabili dell'azienda. Matteo confessa d’aver preso in prestito molti soldi, per poterli mandare alla camgirl Bella Salma. Ma la sex worker viene trovata morta, e i Pasti si mettono subito al lavoro