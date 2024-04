Zamora, cosa sapere sul primo film da regista di Neri Marcorè

Arriva in sala da domani, giovedì 4 aprile 2024, la prima pellicola diretta da Marcorè. Racconta la storia del trentenne Walter Vismara (interpretato da Alberto Paradossi), un ragioniere che lavora come contabile in una piccola fabbrica di Vigevano che chiuderà improvvisamente. Il protagonista si ritrova così catapultata in un'azienda avveneristica situata nell'operosa Milano targata anni Sessanta, al servizio di un imprenditore assai moderno: il cavalier Tosetto (Giovanni Storti), con il pallino per il football

Si dichiarerà portiere soltanto perché è l'unico ruolo che conosce, perciò incomincia a essere preso in giro dagli altri colleghi, che lo umiliano in campo e lo bullizzano in azienda. Gli viene affibbiato il soprannome di "Zamora", il fenomenale portiere spagnolo degli anni '30 del secolo scorso (e proprio da qui deriva il titolo del film).

Il primo lungometraggio diretto da colui che solitamente conosciamo come attore racconta la storia del trentenne Walter Vismara (interpretato da Alberto Paradossi), un ragioniere che lavora come contabile in una piccola fabbrica di Vigevano che chiude improvvisamente. Siamo negli anni Sessanta del secolo scorso, e il protagonista si ritroverà catapultata in un'azienda ben eristica situata nell'operosa Milano, al servizio di un imprenditore assai moderno: il cavalier Tosetto (Giovanni Storti), con il pallino per il football.

Marcorè scherza: "Zamora è il mio film più bello"



Neri Marcorè commenta nelle note di regia con una battuta: "Parafrasando Moretti in Sogni d'oro, ‘Zamora è il mio film più bello’”.

Il regista continua così: “Anche perché è l'unico che abbia mai diretto ma mi auguro davvero non sia l'ultimo, perché è stata un'esperienza entusiasmante".

Nella pellicola, a ribattezzare il protagonista “Zamora” in maniera sarcastica è l'ingegner Gusperti (Walter Leonardo), uno dei colleghi che prendono in giro e bullizzano Walter.

È lui, l'Ing. Gusperti, che più di tutti lo dileggia, lo umilia in campo e non gli dà tregua mai, nemmeno in azienda. Per fortuna che in azienda conosce Ada, la segretaria! Di lei, Walter si innamorerà perdutamente. E sembra che il suo sentimento sia corrisposto: tra i due pare davvero esserci del tenero.

Sentendosi umiliato, tradito da una parte e deriso dall'altra, il ragioniere protagonista del film d'esordio alla regia di Marcorè deciderà di escogitare un piano molto originale per avere la sua vendetta.

Coinvolgerà così un ex atleta che ormai è caduto in disgrazia… E l'ex atleta in questione è interpretato dallo stesso Neri Marcorè.