Hypnotic, il trailer del nuovo film thriller con Ben Affleck

Un film che esce in concomitanza con Air, interpretato e diretto da Ben Affleck



Nell’ultimo periodo sono molto attesi parecchi titoli che vedono protagonista Ben Affleck.

Il più atteso di tutti è Air - La storia del grande salto, da lui non solo interpretato ma anche diretto e prodotto (assieme all’amico di sempre, oggi anche socio per quanto riguarda la loro casa di produzione cinematografica che si chiama anch’essa Air, ossia Matt Damon).

Air racconta dell’accordo tra Michael Jordan e la Nike ma questo filmone non è l’unico che i fan di Affleck non vedono l’ora di vedere sui grandi schermi: c’è anche The Flash, pellicola in cui il consorte di Jennifer Lopez tornerà a interpretare Bruce Wayne (atteso per il prossimo giugno).



Trovate il trailer di Hypnotic nel video che vi mostriamo di seguito.