You 5, la nuova e ultima stagione arriverà tra non molto: ecco quando

La celebre serie si avvia così verso la sua conclusione definitiva. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha svelato che la quinta e ultima stagione sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 24 aprile, facendo un annuncio che segna l’inizio di un’attesa carica di emozioni per i fan, pronti a scoprire come si chiuderanno le intricate vicende del protagonista Joe Goldberg, interpretato magistralmente da Penn Badgley.

Secondo la descrizione ufficiale fornita da Netflix, nella quinta stagione Joe farà ritorno a New York, il luogo dove tutto è cominciato. Il suo obiettivo sembra essere quello di vivere finalmente un “lieto fine”. Tuttavia, questo equilibrio tanto desiderato sarà presto messo a repentaglio dai fantasmi del suo passato e dai suoi irrisolti desideri oscuri…

Per anticipare l’atmosfera della nuova stagione, Netflix ha anche diffuso il primo teaser ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo). Nel video, si vede Joe che fa visita alla libreria di Mooney, un luogo simbolo delle prime stagioni, mentre riflette su tutti gli eventi che lo hanno portato al presente. Con una voce carica di nostalgia e ambiguità, Joe dice: “Eccoci qui, di nuovo insieme, dove tutto è iniziato. E l’unica costante, l’unica cosa che è sempre stata lì per me, sei tu”.