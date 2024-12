You 5, primi poster della serie Netflix in streaming nel 2025

Le locandine, che contengono indizi sulla nuova trama, fanno riferimento al passato del protagonista, pronto a ripresentarsi per sconvolgere la sua vita perfetta. Stando alle previsioni, i nuovi episodi potrebbero debuttare in streaming nella prima metà del nuovo anno

Non sappiamo con precisione la data di debutto in streaming dei nuovi episodi di You, lo show thriller Netflix in onda sulla piattaforma dal 2018, ma adesso c'è la certezza che la vicenda si concluderà nel 2025.

La notizia è contenuta nei primi due poster che sono stati diffusi sui canali social ufficiali della serie con Penn Badgley, immagini che interesseranno ai fan del titolo perché contengono indizi sulla nuova trama.

I due poster, composti da oggetti e ritagli di giornale, mettono insieme i protagonisti del passato criminale del protagonista Joe Goldberg. Il finale, per lui, sarà una vera e propria resa dei conti. O forse no.

I due poster pieni di indizi Dal momento che non si sa quanto tempo separa il pubblico dagli episodi di You 5, tanto vale mettersi al lavoro come veri segugi su quanto i primi due poster ufficiali della serie suggeriscono sugli sviluppi della storia.

Lo show ripartirà da dove si era interrotto nel 2023, dunque, dall'ultimo capitolo della vita criminale del protagonista che, dopo aver seminato morte e terrore nel Vecchio Continente, tornerà a New York dove tutto era iniziato.

La sensazione di chiusura del cerchio - lecita in quanto ci troviamo davanti al gran finale dello show - è data anche dagli elementi che compongono i poster, due artwork che includono riferimenti alle nefandezze dell'ossessivo protagonista, killer seriale che si è lasciato alle spalle numerosi morti ma anche persone, ancora vive, che non ci hanno mai visto chiaro sulle sue mosse e la sua identità.

La breve sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, del resto, conferma il richiamo al passato di Joe che tornerà a ossessionare il protagonista determinato a vivere la sua vita perfetta.

I fantasmi del passato torneranno a infestare il presente, così come i suoi oscuri desideri.

Il passato di Joe tornerà per ossessionarlo Gli episodi di You 5 vedranno il ritorno di volti noti agli spettatori dello show e l'ingresso di nuovi protagonisti.

Tra le new entry si annoverano Madeline Brewer, star di The Handmaid's Tale, Anna Camp, (vista in True Blood) e Nava Mau, che ha recitato in Baby Reindeer.

Quanto ai volti del passato di Joe, non sappiamo se e in che forma li rivedremo.

L'inserimento delle immagini delle vittime del protagonista nei nuovi poster potrebbe voler confondere intenzionalmente i fan o essere funzionale alla trama.

La allora showrunner Sera Gamble, al termine della messa in onda della stagione quattro, lasciò intendere parlando con TVLine che i morti sarebbero tornati, in qualche modo. “Potrebbero ancora apparire nei sogni e nelle allucinazioni”, rivelò.

Da allora sono passati quasi due anni e non è detto che la trama abbia subito sviluppi inediti.

Le riprese dei nuovi episodi si sono concluse negli States la scorsa estate e, stando alla lavorazione delle precedenti stagioni, c'è buona possibilità che le nuove puntate arrivino in streaming nella prima metà del 2025. Inizia il conto alla rovescia per i primi teaser trailer.

