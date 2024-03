You 5, in produzione l'ultima stagione della serie tv con Penn Badgley

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato la prima immagine ufficiale dello show thriller che racconta le vicende del serial killer e stalker Joe Goldberg

Joe Goldberg cammina deciso in un incrocio di New York, le mani nelle tasche del cappotto nero, un ghigno appena accennato sul volto. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato la prima immagine ufficiale di You 5, la serie tv thriller con Penn Badgley, che interpreta il killer e stalker protagonista. La nuova stagione della serie, basata sull’omonimo romanzo di Caroline Kepnes, è ora in lavorazione nel luogo dove tutto è cominciato.

NELLE STAGIONI PRECEDENTI La prima stagione, ambientata proprio a New York, aveva seguito le vicende di Joe Goldberg, un affascinante gestore di libreria che sembrava un perfetto gentiluomo. Il protagonista, però, nascondeva una personalità oscura, ossessiva e perversa che aveva presto svelato la sua natura di serial killer e stalker. L'aspirante scrittrice e laureanda Guinevere Beck (interpretata da Elizabeth Lail) aveva subito i comportamenti tossici di Joe, determinato ad eliminare ogni ostacolo alla loro perfetta storia d'amore. Nella seconda stagione le violenze e le ossessioni erano proseguite a Los Angeles, dove Joe aveva tentato di sfuggire al suo passato e di formare una famiglia con Love Quinn (interpretata da Vittoria Pedretti). Nella quarta stagione, Joe si era nascosto ancora una volta a Londra come professore d'inglese in un'università e, con l'aiuto della sua nuova fiamma Kate (interpretata da Charlotte Ritchie), aveva trovato il modo per ripulire la propria identità.

LE NEW ENTRY Nella quinta stagione, nonché l'ultima della serie tv, sono attesi due nuovi ingressi nel cast. Anna Camp interpreterà Raegan e Maddie Lockwood, le cognate gemelle di Joe Goldberg: "Raegan è l'astuta, spietata CFO della Lockwood Corp che tiene i suoi occhi sul trono e schiaccerà ogni avversario...facciano parte della famiglia o meno. Maddine, dall'altro lato, si presenta come la gemella non serie, una mondana divorziata tre volte il cui lavoro è "vagamente PR". Ma non fatevi ingannare, sotto la facciata frivola di Maddie si nasconde una maestra manipolatrice". Griffin Matthews, invece, interpreterà Teddy Lockwood, "frizzante ma leale cognato di Joe Goldberg. Un confidente che non è mai stato completamente accettato dalla famiglia Lockwood, Teddy porterà autenticità ed empatia ad una famiglia per la quale tali cose sono un concetto estraneo".