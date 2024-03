Euphoria, HBO smentisce i rumor sulla cancellazione della stagione 3

No, Euphoria non è stata cancellata. A smentire i rumor e tranquillizzare i fan della serie che ha lanciato definitivamente Zendaya e fatto decollare le carriere di Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Jacob Elordi è direttamente HBO, che ha negato un cambio di progetti in un’intervista a Variety. “HBO e Sam Levinson confermano l’impegno a realizzare una terza stagione eccezionale – ha detto un portavoce del network -. Nel frattempo, stiamo permettendo ai nostri attori molto richiesti di inseguire altre opportunità”.

Terza stagione in fase di scrittura

Euphoria, che in Italia è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con le prime due stagioni e i due episodi speciali dedicati a Rue e Jules interamente disponibili on demand, prosegue dunque la sua corsa. La terza stagione è ancora in fase di scrittura dopo i ritardi causati dagli scioperi di Hollywood, e una data di diffusione non è ancora stata ufficializzata, sebbene fosse già certo che i nuovi episodi sarebbero arrivati a non meno di tre anni dalla seconda stagione (quindi non prima del 2025).