Anna Camp è conosciuta per i suoi ruoli passati in show come True Blood, The Mindy Project, Mad Men e The Good Wife. Nel cinema, ha interpretato Aubrey in tutti e tre i film Pitch Perfect ed è apparsa anche in film come The Help, Jerry e Marge giocano alla lotteria e The Lovebirds. Camp è rappresentata da CAA, Authentic Talent & Literary Management e Schreck Rose



