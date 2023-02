You 4, il trailer della seconda parte della quarta stagione

La storia non è ancora finita per il serial killer preferito d'America a Londra. Netflix ha rilasciato il trailer degli episodi finali della quarta stagione di You in cui il criminale clandestino Joe Goldberg ( Penn Badgley ) svela l'identità di un altro serial killer inglese. Nonostante abbia dichiarato di lasciarsi alle spalle i suoi giorni da killer, Joe si ritrova al centro di un altro mistero quando i membri del suo nuovo ed elegante gruppo di amici iniziano ad essere uccisi.

Quattro soggetti sono già finiti male e non c'è alcun segno che il conteggio delle morti rallenti presto con il responsabile Rhys Montrose (Ed Speleers) a piede libero. Il nuovo trailer riprende con un confronto tra Joe e Rhys , in cui l'autore di best seller rivela di vedere Joe come uno spirito affine: “Voglio un amico. Qualcuno che condivida i miei interessi. Qualcuno a cui finalmente posso raccontare i miei segreti". In un altro punto del trailer Joe si rifiuta apertamente di assistere Rhys, sostenendo che "non è uno psicopatico a sangue freddo". Ma nemmeno cinque secondi dopo, gli spettatori intravedono Joe che scava un'altra tomba.

Il ritorno di Victoria Pedretti

Gli appassionati della serie hanno anche una scioccante rivelazione con il ritorno di Victoria Pedretti nei panni di Love Quinn. La moglie separata di Joe ha visto una fine raccapricciante nella terza stagione dopo essere stata avvelenata e incastrata per doppio omicidio. Eppure negli ultimi momenti del nuovo trailer di You 4, Joe si imbatte in Love che legge il romanzo di Rhys, A Good Man in a Cruel World, mentre è seduta in una gabbia di vetro simile a quella che Joe usava per tenere in ostaggio le vittime nelle prime stagioni.

La prima parte di You 4

La parte 1 della stagione 4 di You è uscita il 9 febbraio e ha rapidamente scalato la classifica fino al numero 1 nell'elenco delle 10 migliori serie tv inglesi di Netflix durante la finestra di visualizzazione dal 6 al 12 febbraio. I restanti cinque episodi della seconda parte saranno presentati in anteprima sul servizio di streaming il 9 marzo. You è prodotto da Greg Berlanti, Sera Gamble, Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Sarah Schechter e Michael Foley. Badgley, John Scott, Shamim Sarif, Harry Jierjian e Rachel Leiterman hanno diretto episodi separati nella quarta stagione.